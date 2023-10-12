Что происходит с организмом через месяц после отказа от курения

Эксперт рассказал, что происходит с организмом через один месяц после отказа от курения
Положительный эффект отказа от курения начинается уже через 20 минут после выкуривания последней сигареты. Какие процессы происходят с организмом через один месяц после решения бросить пагубную привычку, рассказали эксперты.
Уже через 20 минут после последней сигареты улучшается кровообращение, снижается частота сердечных сокращений и давление. Через 12 часов в крови падает содержание окиси углерода, а кислорода, наоборот, увеличивается. Уже спустя сутки снижается риск сердечного приступа, через два дня улучшается обоняние и чувство вкуса, две недели– кровообращение и функция лёгких, сообщает Американское онкологическое общество.
Серьёзные изменения начинают происходить уже через месяц после последней сигареты. Так, постепенно исчезают кашель и одышка, пазухи становятся более свободными. Возобновляют свою работы реснички в лёгких: они начинают выводить слизь, очищая лёгкие и снижая риск инфекционных заболеваний.
Через год после отказа от курения вдвое снижается риск ишемической болезни сердца сердечного приступа, а через 5 лет — инфаркта, рака полости рта, горла и гортани. Спустя 10 лет риск рака лёгких примерно вдвое ниже, чем у курильщика, также снижается вероятность развития рака мочевого пузыря, пищевода и почек. Через 15 лет без курения риск ишемической болезни сердца такая же, как и у некурящих людей.