Что происходит с организмом через месяц после отказа от курения

Положительный эффект отказа от курения начинается уже через 20 минут после выкуривания последней сигареты. Какие процессы происходят с организмом через один месяц после решения бросить пагубную привычку, рассказали эксперты.

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Уже через 20 минут после последней сигареты улучшается кровообращение, снижается частота сердечных сокращений и давление. Через 12 часов в крови падает содержание окиси углерода, а кислорода, наоборот, увеличивается. Уже спустя сутки снижается риск сердечного приступа, через два дня улучшается обоняние и чувство вкуса, две недели– кровообращение и функция лёгких, сообщает Американское онкологическое общество.

Серьёзные изменения начинают происходить уже через месяц после последней сигареты. Так, постепенно исчезают кашель и одышка, пазухи становятся более свободными. Возобновляют свою работы реснички в лёгких: они начинают выводить слизь, очищая лёгкие и снижая риск инфекционных заболеваний.