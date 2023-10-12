Эндокринолог рассказала, как избежать появления лишнего веса

Чтобы не появился лишний вес, нужно внимательно следить за потребляемыми калориями в течение дня. Такой совет дала врач-эндокринолог Наталия Тананакина.

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По словам эксперта, почти половина всех мужчин и более трети женщин в стране сталкиваются с проблемой избыточного веса. Многие делают попытки избавиться от лишних килограммов, но не всегда диеты приносят желаемый результат.

— Важно помнить, что основным принципом здорового питания является баланс между потребляемыми калориями и физической активностью, — подчеркнула Тананакина в комментарии РИАМО.

Она объяснила, что для поддержания нормального веса и здоровья большинству людей требуется приблизительно 2 – 2,5 тысячи калорий в день. Но индивидуальная норма потребления калорий может быть другой, в зависимости от пола, физической активности, возраста.

В свою очередь врач-диетолог Елена Дороднева добавила, что чаще всего лишний вес возникает из-за малоподвижного образа жизни, гормональных изменений, недосыпа, стресса, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».