Врач назвала причины надоедливого храпа

«Сон необходим нам для восстановления и правильного функционирования всего организма, рациональной деятельности мозга и обработки полученной информации, для психологической разгрузки и многих других важных процессов в организме. И такое явление как храп может стать причиной нарушения сна, в том числе и у окружающих. При наличии храпа рекомендуется обратиться к врачу-отоларингологу для выяснения причины и решения возникшей проблемы», — подытожила врач.