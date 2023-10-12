Терапевт объяснил, как не задохнуться на тренировке

Терапевт объяснил спортивным россиянам, как не задохнуться на тренировке
Во время тренировок в спортзале важно правильно дышать, рассказал NEWS.ru терапевт Игорь Видяскин. Он отметил, что, например, выполняя жим штанги лежа, выдох совершается в момент ее подъема, а вдох — при ее опускании, что помогает улучшить контроль над движениями и обеспечивает более эффективную работу мышц.
Во время силовых тренировок важно не забывать, что вдох делается в момент расслабления мышц, а выдох — в момент их напряжения, когда прилагается наибольшее усилие. Например, при поднятии штанги выдох совершается в момент ее подъема, а вдох — при ее опускании. Это помогает улучшить контроль над движениями и обеспечивает более эффективную работу мышц, — добавил Видяскин.
По его словам, вдох лучше делать именно через нос, так как в носовой полости воздух фильтруется и увлажняется, что помогает предотвратить поступление слишком холодного, горячего или сухого воздуха в легкие, а это может вызвать раздражение и пересушивание дыхательных путей.
Выдох можно совершать как через нос, так и через рот, однако при интенсивной тренировке удобнее и быстрее выдыхать ртом. Во время тренировки старайтесь делать глубокие вдохи и выдохи, стимулируя работу диафрагмы. Диафрагма — это дыхательная мышца, которая способствует экскурсии грудной клетки и улучшает газообмен, — подчеркнул терапевт.
Медик добавил, что не стоит задерживать дыхание во время выполнения упражнений, чтобы предотвратить недостаток кислорода в тканях и повышение давления в грудной клетке. Видяскин подчеркнул, что спортсменам лучше поддерживать плавное и непрерывное дыхание даже при выполнении сложных упражнений.
Во время кардиотренировок дышите ритмично и синхронно с движениями вашего тела. Например, при беге можно делать один вдох на каждые два-три шага, а выдох на следующие два-три шага. Это поможет вам установить ритм и поддерживать стабильное поступление кислорода, — подытожил Видяскин.
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