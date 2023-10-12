Помогут ли теплые носки быстрее заснуть и крепче спать

Есть много советов, как сделать засыпание более лёгким, а сон качественным. Роль играет освещение, режим дня, вечерние ритуалы и многое другое. Есть и ещё одна рекомендация: согреть ноги перед сном с помощью носков, грелки или тёплой ванночки для ног. Чем это поможет – рассказал эксперт.

Есть исследования, которые подтверждают: люди, которые спят в носках или используют другие методы согревания ног, имеют меньше проблем с засыпанием и спят дольше. Учёный-биомедик доктор Бицюань Луо объяснила, как согревание ног может повлиять на качество сна.

В регулировании цикла сна и бодрствования большую роль играет внутренняя температура тела. Когда человек спит, его температура естественным образом падает, в соответствии с циркадным ритмом. Снижение начинается с начала сна и достигает нижней точки к ранним утренним часам. Понижение внутренней температуры тела помогает организму заснуть и сохранить сон.

Согревание ног – с помощью грелки, носков, принятия тёплой ванны – даёт возможность расширить кровеносные сосуды в ногах, благодаря чему большее количество крови поступает к ступням из других частей тела и удерживается там. Это помогает «рассеять» тепло тела – снизить внутреннюю температуру.

«Согревание ног может оказать положительное влияние на сон многих людей, в первую очередь, из-за его эффекта в снижении температуры тела и расслаблении», – резюмирует доктор.