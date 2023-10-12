Врачи назвали 5 витаминов, которые нужнее всего организму осенью

Осень - время перестройки организма и иммунной системы с летнего режима на "холодный", мы приспосабливаемся к холодным температурам и укороченному световому дню. Помочь в этом, защитить от простуд и обострения хронических заболеваний может прием витаминов, хотя, как показал опрос жителей Москвы и Санкт-Петербурга, такой профилактикой занимается лишь 35% населения больших городов. Эксперты телеканала "Доктор" назвали топ-5 важнейших "осенних" витаминов и объяснили, как они работают.

1. Витамин С

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Поможет укрепить сосуды, стабилизировать клеточные мембраны при похолодании, повысить иммунный ответ, защититься от инфекций и улучшить эмоциональный фон. Не случайно врачи рекомендуют при ОРВИ пить теплый чай с лимоном и шиповником и увеличить дозу принимаемого витамина.

2. Витамин В6

Поддерживает активность Т-клеток иммунитета, помогая защититься от инфекций. Кроме того, укрепляет нервную систему, помогая чувствовать себя бодрее и справиться с осенней хандрой.

3. Витамин D

Продолжительность светового дня сокращается, к тому же большинство дней пасмурные, солнце прячется за тучами. Компенсировать это поможет прием витамина D - он обеспечивает нормальный обмен фосфора и кальция в организме, улучшает работу щитовидной железы и стабилизирует артериальное давление и сердцебиение.

4. Витамин В12

Отвечает за образование клеток крови, улучшение памяти, нормализацию уровня холестерина. К тому же этот витамин помогает усваиваться витамину D.

5. Витамин Е

Поможет защитить кожу при меняющихся погодных условиях, а ещё поддержать здоровье половой системы и нормализовать работу печени.

Опрос

Только 35% жителей Москвы и Санкт-Петербурга начинают принимать витамины и микронутриенты осенью, а 65% - нет. Так говорят данные опроса 1900 жителей Москвы и Санкт-Петербурга, проведенного компанией Biogena в сентябре 2023 года. В опросе приняли участие респонденты в возрасте от 25 до 44 лет.

Примерно треть участников (36%) сообщили, что не замечают ухудшения состояния здоровья с наступлением осени и по-прежнему чувствуют себя комфортно. Еще треть (30%) признали, что начинают чувствовать усталость. 15% респондентов набирают лишний вес, 27% хуже высыпаются, а каждый четвертый (26%) сообщил, что осенью начинает болеть.

При этом только 31% горожан осенью проводят профилактический курс, принимая витамины и микронутриенты для поддержания иммунитета. Большинство (69%) справляются с изменениями в самочувствии самостоятельно, без нутритивной поддержки.

Интересно, что участники опроса довольно хорошо осведомлены о том, какие именно витамины помогут поддержать здоровье - их ответы во многом совпали с рекомендациями врачей.