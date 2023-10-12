Тренер раскрыла пользу бега при стрессе

Бег повышает настроение, и благодаря ему возникает ощущение эйфории и эмоционального подъема, рассказала NEWS.ru спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина. По ее словам, умеренная физическая активность способствует физическому и психическому здоровью, а также помогает справиться со стрессом.

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Занимающийся бегом человек получает эмоциональный подъем, переходящий в удовольствие. Это непрерывный процесс. В головном мозге формируется воздействие на психику во время циклической нагрузки, — сказала Волынкина.

Тренер подчеркнула, что эффект от бега можно сравнить с медитативными свойствами или монотонной игрой на музыкальных инструментах, дающими нервной системе успокоиться. До этого ученые из Нидерландов пришли к выводу, что бег способен значительно облегчить депрессию и снять тревожность, причем для этого достаточно бегать всего по 45 минут дважды в неделю.