В Роспотребнадзоре заявили, что избыток соли в питании вредит здоровью

«Соль, которую мы добавляем в процессе приготовления и приема пищи составляет только 20% от общего количества потребляемой соли. Это значит, что если съесть бутерброд с колбасой и сыром, то за один такой перекус можно быстро получить дневную норму соли», - отмечает ведомство.