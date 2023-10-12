В Роспотребнадзоре заявили, что избыток соли в питании вредит здоровью
Роспотребнадзор дал рекомендации россиянам как снизить потребление поваренной соли и при этом сохранить здоровье.
Физиологическая норма соли в день для взрослого и здорового человека составляет пять граммов. Именно столько нужно организму, чтобы поддержать водно-минеральный баланс и проводить нервные импульсы. Важно помнить, что ежедневно человек вместе с готовой едой и продуктами съедает 80% скрытой соли.
Больше всего скрытой соли содержится в колбасах, сосисках, сырах, майонезе, соусах.
«Соль, которую мы добавляем в процессе приготовления и приема пищи составляет только 20% от общего количества потребляемой соли. Это значит, что если съесть бутерброд с колбасой и сыром, то за один такой перекус можно быстро получить дневную норму соли», - отмечает ведомство.
Роспотребнадзор советует отказаться от полуфабрикатов и переработанных продуктов и напитков. Также не стоит солить еду в процессе готовки. А чтобы улучшить вкус блюд, можно использовать пряные травы, лимон, чеснок и специи.
«Если сократить потребление соли и научиться не подсаливать еду, можно снизить риск развития болезней сердца и сосудов и сохранить свое здоровье», - указано в статье.