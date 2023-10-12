Названы 5 самых полезных продуктов из рациона наших прабабушек

Врач Кутушов посоветовал россиянам добавить в рацион хрен, репу и толокно. Вспомнить про исконно русские продукты токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов предложил по двум причинам. Во-первых, чтобы разнообразить рацион и больше наслаждаться едой. Во-вторых, чтобы есть то, что сама природа предусмотрела для жителей определённой местности. Вот 5 подзабытых продуктов, которые стоит вернуть на свои столы.

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Репа

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Богата витамином С, калием и фолиевой кислотой. А ещё она может быть источником клетчатки, необходимой для иммунитета, правильной работы ЖКТ и стройной фигуры. Плюс в репе содержится антимикробное вещество лизоцим и растительный антибиотик.

Репа поможет нормализовать перистальтику тем, кто страдает от дискомфорта после приёма пищи. Единственное ограничение: в сыром виде репы не стоит есть слишком много, иначе не заставят ждать себя неприятные побочки — вздутие живота и повышенное газообразование.

Хрен

По словам Кутушова, хрен — настоящая природная аптека. Он обладает противовоспалительными свойствами, укрепляет иммунитет, благоприятно влияет на пищеварение, стимулирует ЖКТ и улучшает обмен веществ.

Толокно

Толокно — это измельчённое и перемолотое зерно овса. Толокно обладает высокой усвояемостью и питательной ценностью, а ещё в нём много белка, клетчатки, железа и магния. Полезные вещества из толокна защищают организм от повреждений свободными радикалами и помогают бороться с воспалением. Ещё одно весьма полезное свойство: толокно помогает улучшить работу сердца и снижать «плохой» холестерин.

Полба

Эта крупа укрепляет мышцы, стабилизирует гормональный фон, способствует профилактике анемии. Всё благодаря её золотому составу. В ней много углеводов, клетчатки, витаминов и минералов. Только вдумайтесь: в полбе присутствует пятая часть дневной нормы магния, селена, марганца и кальция. К тому же она — источник разнообразных аминокислот. К примеру, в ней присутствует треть дневной нормы никотиновой кислоты.

Амарант

Каша из амаранта очень сытная благодаря высокому содержанию белка. Также в этой крупе в достаточных количествах присутствует кальций, магний, калий и кремний. А ещё метионин, который благоприятно влияет на пищеварение и нормализует метаболизм. Амарант помогает поддерживать сердце здоровым, а уровень сахара и холестерина в норме благодаря клетчатке и антиоксидантам, процитировало Кутушова издание «Доктор Питер».

Как готовить исконно русские каши

Попробовать блюда, которыми питались наши предки, конечно, полезно. Но ведь мало знать названия этой еды. Хорошо бы ещё и рецептики такие же, по которым готовили наши прабабушки.

Такая «поваренная книга» оказалась у Роспотребнадзора. Там пересказали рецепты 20 исконно русских каш. В их числе, например, белёвская каша. Её готовят из овсянки с разными пряностями — бадьяном, корицей, кориандром, гвоздикой и лимонной цедрой.

Есть ещё гурьевская каша, которую очень любил, например, российский император Александр III. Это блюдо русской кухни готовили на основе манной каши с добавками: сухофруктами, орехами, ягодами, мёдом, вареньем.

Ещё одна полезная каша — «Дубинушка». Её и вовсе варят из нескольких видов круп и овощей, которые нужно класть в горшочек или кастрюлю слоями. Учёные уверяют, что такая каша полезнее, чем блюдо из одной крупы, ведь каждая крупа имеет свой химический состав.

Самые полезные блюда русской кухни

Каши — далеко не единственное полезное, что есть в русской кухне, отмечают в Роспотребнадзоре.

Например, русская кухня немыслима без кисломолочных продуктов — простокваши, ряженки, сметаны, творога и т. д. Об их пользе и говорить нечего — они и иммунитет поддержат, и состояние кожи улучшат, и кальция костям добавят.