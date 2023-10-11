Врачи развеяли распространенный миф о здоровом питании

Доктор медицинских наук Елена Малышева и ее соведущий, иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале развеяли распространенный миф о здоровом питании. Специалисты назвали заблуждением мнение о том, что правильное питание требует больших затрат. Выпуск доступен на сайте телеканала.