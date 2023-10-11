Врачи развеяли распространенный миф о здоровом питании
Доктор медицинских наук Елена Малышева и ее соведущий, иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале развеяли распространенный миф о здоровом питании. Специалисты назвали заблуждением мнение о том, что правильное питание требует больших затрат. Выпуск доступен на сайте телеканала.
«Есть заблуждение, что здоровое питание — это дорогое питание. Это абсолютная ложь», — заявила Малышева.
Врач подчеркнула, что сила заключается в знании того, какие продукты являются полезными.
«Ты экономишь тучу денег, просто потому что все знаешь», — добавила она.
В качестве примера недорогого продукта врачи привели печень трески.
«Печень трески содержит 25 суточных доз витамина D. Четырех граммов хватает, чтобы обеспечить суточную потребность в витамине», — пояснил Продеус.