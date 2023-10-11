Врач дал рекомендации метеозависимым людям

«Медленно меняйте положение тела, особенно при вставании из сидячего или лежачего положения. Умение работать со стрессом — очень важный навык в современном мире. Стремитесь снизить уровень стресса в вашей жизни, так как он усиливает симптомы метеозависимости», — отметил Кутушов.