Врач рассказал, как снять отек с глаз после слез

Опухшее лицо и покрасневшие, оттекшие глаза выдают, что человек плакал, а испорченный внешний вид не способствует улучшению настроения. Как можно быстро исправить ситуацию рассказал пластический хирург, кандидат медицинских наук Илья Алмазов.

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Под верхним веком у человека есть слезная железа, которая всегда выделяет секрет для смазывания поверхности глазного яблока. Эта влага нужна для очистки от пыли и мелкого сора, а также для избежания сильного трения при движении глаз.

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Слезы образуют защитную пленку на поверхности и стекают в маленькие отверстия, которые расположены во внутренних уголках век. Когда человек испытывает сильные эмоции, в свою очередь это приводит к тому, что слезные железы начинают работать интенсивнее и из-за «перегрузки» производят больше жидкости.

Кожа вокруг глаз очень тонкая и легко впитывает обильный поток слез, что приводит к видимой отечности или опухлости в районе глаз после плача. Отечность добавляется еще из-за того, что когда человек плачет, его вегетативная нервная система начинает работать более интенсивно, и к лицу приливает больше крови.

Чтобы избавиться от синдрома заплаканных глаз, необходимо умыть лицо холодной водой, при этом важно не тереть глаза. Также можно аккуратно помассировать область век, чтобы стимулировать кровоток.

Врач советует нанести под глаза охлажденные патчи или приложить холодный компресс, закутав лед или любой другой охлажденный предмет в ткань. Он добавил, что для этого подойдут обычные ложки, которые можно оставить на несколько минут в холодильнике.

— Такой компресс рекомендуется держать не более 20 минут, чтобы не допустить повреждения или переохлаждения кожи, — рассказал пластический хирург.

Помимо этого можно использовать глазные сосудосуживающие капли и глазные капли с дексаметазоном, а также помассировать переносицу. Это снизит давление в носовых пазухах, которое часто возникает во время плача.

Также может помочь использование массажера для лица, чтобы избавиться от следов отечности. С этим поможет справиться охлаждение увлажняющего крема для лица. Примерно на 10 минут его нужно поставить в холодильник, а затем аккуратно втереть в кожу.