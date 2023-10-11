Стоматолог объяснил, как правильно пользоваться зубной нитью

Зубная нить является эффективным средством соблюдения гигиены полости рта. Как следует ею пользоваться, "Лайфу" рассказал стоматолог-хирург, пародонтолог Арам Давидян.

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По словам специалиста, при чистке зубов нитью есть риск получения травмы. Например, можно случайно порезать ткани полости рта, что причинит немало дискомфорта человеку.

Во избежание неприятных последствий стоматолог рекомендовал придерживаться следующего порядка действий.

Для начала следует оторвать зубную нить длиной около 40–50 сантиметров, намотать ее на средние пальцы таким образом, чтобы указательный и большой оставались свободными. После этого зафиксировать ими короткий участок нити около 1–2 сантиметров.

Далее нужно осторожными пилящими движениями пройтись по контакту между зубами, продвинуться в поддесневое пространство на 0,5–1 мм, прижаться к одному зубу и вывести нить. Аналогичные действия предпринимаются и с другими зубами.

В заключение врач отметил, что к данной процедуре следует прибегать сразу после приема пищи.