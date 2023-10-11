В помидорах содержатся питательные элементы, которые важны для нашего организма, считает диетолог Майкл Мосли.

Он отметил, что в помидорах содержатся витамин С, калий и фолиевая кислота, сообщает Express. А еще этот продукт богат ликопином, уникальным пигментом, который является сильным антиоксидантом. Эти микроэлементы благотворно сказываются на здоровье сердца и понижают уровень холестерина в крови.

Недавно ученые выяснили, что ежедневное употребление томатного сока на протяжении шести недели снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. У участников эксперимента, которые регулярно пили томатный сок, также наблюдалось снижение уровня ЛПНП, который называют “плохим” холестерином.

Напиток из помидоров также способствует выработке полезного холестерина, который переносит ЛПНП в печень, откуда он вымывается из организма.