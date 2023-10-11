Врач рассказал, как быстро реанимировать глаза после слез

Справиться с опухшими и покрасневшими от слез глазами поможет умывание холодной водой, при этом важно не тереть глаза. Об этом Pravda.Ru рассказал пластический хирург, кандидат медицинских наук, основатель клиники Илья Алмазов.

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Врач также советует аккуратно помассировать область век, чтобы простимулировать кровоток, и нанести под глаза патчи или холодный компресс, обернув лед или другой охлажденный предмет в ткань.

Для того чтобы реанимировать заплаканные глаза, можно использовать сосудосуживающие капли и глазные капли с дексаметазоном, добавил эксперт.

Снизить давление в носовых пазухах, которое могло возникнуть во время плача, может массаж переносицы.

Убрать следы отечности можно также с помощью массажера для лица.