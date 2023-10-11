Правда ли, что полный отказ от соли помогает улучшить здоровье

В соцсетях и мессенджерах утверждают, что если перестать есть соль, это поможет здоровью.

© Unsplash

А что на самом деле?

Видео дня

Роспотребнадзор объясняет, что соль, которую люди добавляют в пищу, составляет только 20% от общего объема потребляемой соли. Остальное же приходится на так называемую скрытую соль.

То есть ту, которая изначально содержится в продуктах — мясе, рыбе, яйцах, молочных и кисломолочных продуктах, а также в овощах и фруктах. Особенно много соли присутствует в готовой еде — в колбасах, копченостях, сырах, мясных и рыбных консервах, снеках, приправах, соусах, хлебе и т.п. Употребляя эти продукты, человек может с легкостью закрыть суточную норму соли, даже не подсаливая пищу дополнительно.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), а вместе с ней и Роспотребнадзор рекомендуют потреблять не более 5 г соли в день. Но, по оценке ВОЗ, практически все группы населения потребляют слишком много натрия — одного из основных компонентов пищевой соли (хлорида натрия).

В среднем рацион взрослых во всем мире ежедневно содержит 4 310 мг натрия в день, что соответствует 10,78 г соли. Организация называет последствиями чрезмерного пристрастия к соленой пище повышение артериального давления, что в свою очередь увеличивает риск других сердечно-сосудистых заболеваний, ожирение, остеопороз, заболевания почек и другие проблемы со здоровьем. Кроме того, диета с повышенным содержанием соли способна повлиять на работу иммунных клеток, снижая способность организма противостоять различным бактериальным инфекциям.

Тем не менее пищевая соль — продукт необходимый для здоровья человека. Так, натрий и хлор — основные компоненты плазмы крови, лимфатической жидкости, внеклеточной жидкости и даже околоплодных вод. Эти химические элементы поддерживают функцию надпочечников, которые производят десятки жизненно важных гормонов. Кроме того, натрий и хлор играют ключевую роль в передаче нервных импульсов и регуляции мышечной активности. А хлор важен для выработки соляной кислоты в желудке, то есть помогает нормальному пищеварению и усвоению питательных веществ.

Также соль участвует в регуляции объема крови и кровяного давления, поддерживая нормальное функционирование сердечно-сосудистой системы, а к повышению артериального давления приводит именно ее избыток. Соль помогает поддерживать оптимальный баланс воды и электролитов в организме, что важно для нормальной работы всех клеток и тканей. То есть, очевидно, полностью отказаться от потребления соли нельзя, да и невозможно — с учетом того, в скольких продуктах питания она и так содержится.

Что в сухом остатке?