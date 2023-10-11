Перечислены опасности кодировки от алкоголизма

«Почему так делают? Вот героиновому наркоману поставили блокатор опиоидных рецепторов, а он выходит из клиники и все равно идет принимать наркотик. Многие пытаются «пробить» кодировку, ставя повторную дозу, чтобы получить эффект. Иногда это происходит, но чаще у них просто останавливается сердце из-за повышенной дозы. Обычно настоящий препарат ставят только определенным пациентам по решению врача, когда пациент действительно пытается справиться с зависимостью. Но пациент все равно никогда не узнает, ставят ему плацебо или нет», – заключил специалист.