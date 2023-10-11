Японские долгожители поделились секретом здорового старения

Обычная японская практика помогает жителям Окинавы, которые известны своим долголетием, сохранять здоровье в пожилом возрасте. Упражнение занимает не более пяти минут.

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Речь идёт о трёхминутной утренней зарядке под названием радио тайсо. Впервые её транслировали на всю страну в 1929 году. Сегодня такая тренировка по-прежнему выходит в эфир ежедневно в 6:30 утра на одной из старейших радиостанций Японии.

Авторы книги «Икигай: японский секрет долгой и счастливой жизни» побеседовали с более чем 100 старейшими людьми Окинавы и обнаружили, что почти все долгожители регулярно практикуют радио тайсо.