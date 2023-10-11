Врачи назвали продукт, который надо убрать из рациона после 40 лет

Кардиолог Анастасия Фомичева объяснила, что важно делать регулярно для сохранения здоровья сердца после 50 лет. Стоит обратить внимание на рекомендации и тем, кому только исполнилось 40.

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В течение 30-60 минут в день (и не менее пяти дней в неделю) рекомендуется выполнять аэробные упражнения, отметила специалист в интервью Газете.Ru.

Выбирайте, что вам больше по душе. Это могут быть ходьба, плавание, езда на велосипеде.

"Главное, больше двигаться и сократить время сидячего образа жизни. Не стоит забывать и про прогулки на свежем воздухе", - подчеркнула врач.

Также после 40 лет стоит внести изменения в систему питания. Если потребление соли и простых углеводов следует ограничить, то от насыщенных жиров лучше отказаться, заменив их на ненасыщенные.

Кардиолог посоветовала есть больше растительной пищи, в которой много клетчатки, покупать рыбу жирных сортов.

Присутствие продукта в рационе хотя бы один раз в неделю помогает организму получить натуральные омега-3 жирные кислоты.

Врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова отметила, что накопление конечных продуктов гликирования (КПГ) - один из главных факторов старения.

В этом смысле один из самых вредных продуктов - жареный бекон, содержащий более 90 тысяч КПГ (и это уже шесть дневных норм).