Врач перечислила продукты, стимулирующие работу мозга

«В частности, это омега-3 жирные кислоты, которые можно получить из рыбы, орехов и льняного семени. Употребление этих продуктов положительно влияет на работу мозга, память и усвоение информации. Кроме того, важно обеспечить поступление достаточного количества витамина В12, играющего важнейшую роль в обеспечении работы нервной системы и мозга. Его можно получить из мяса, яиц и молочных продуктов. Еще один важный элемент для здоровья мозга — антиоксиданты, которые содержатся в определенных фруктах и овощах, ягодах и орехах», — рассказала Бэдэнэу.