Роспотребнадзор объяснил, почему сыр с плесенью так полезен

Специалисты Роспотребнадзора рассказали о важности употребления сыра с плесенью. Они поделились информацией о том, как этот продукт влияет на работу органов человека, сообщает Мослента.

В сыре с плесенью содержится большое количество белка, фосфора и кальция, а также витамины группы B, A и D. Эти микроэлементы положительно сказываются на работе нервной, пищеварительной и сердечно-сосудистой системах. Благодаря им иммунитет становится значительно крепче. К тому же, плесень богата множеством полезных пребиотиков.

Однако лучше не злоупотреблять этим видом сыра, предупреждают эксперты. Это чревато проблемами с пищеварением и может привести к аллергической реакции на продукт.