Ученые заявили, что регулярное употребление яиц продлевает жизнь

Участниками эксперимента стали женщины и мужчины в возрасте 18–30 лет, которые в течение двух недель употребляли по три куриных яйца в день. Выяснилось, что такая диета сопровождалась нормализацией содержания холестерина в крови и увеличением антиоксидантов в организме.