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Ученые заявили, что регулярное употребление яиц продлевает жизнь

Куриные яйца предотвращают развитие атеросклероза и увеличивают продолжительность жизни.

Ученые заявили, что регулярное употребление яиц продлевает жизнь
© unsplash.com

Ученые из Университета Коннектикута заявили, что регулярное употребление куриных яиц способно продлить жизнь, передает журнал The Journal of Nutrition.

Участниками эксперимента стали женщины и мужчины в возрасте 18–30 лет, которые в течение двух недель употребляли по три куриных яйца в день. Выяснилось, что такая диета сопровождалась нормализацией содержания холестерина в крови и увеличением антиоксидантов в организме.

Однако исследование проводилось только с молодыми участниками в течение короткого времени, поэтому результаты эксперимента стоит интерпретировать с осторожностью.

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