Как мотивировать себя не бросать тренировки
Спортивный психолог, психотерапевт Андрей Гагаев дал советы на предмет того, как сохранить мотивацию и не бросить спортивные тренировки.
Мотивация сохраняется на высоком уровне, когда субъективно ценность результата выше потраченных усилий, отметил специалист в разговоре с Life.ru.
Он дал несколько советов, которые помогут придерживаться намеченного графика тренировок.
Прежде всего Гагаев посоветовал определить время для занятий и неукоснительно придерживаться распорядка.
Затем, по его словам, следует наметить цели и стремиться к достижению результата, а также делиться своими успехами с окружающими.
«Дайте самому себе как можно больше ответов на вопрос: «Что мне даёт занятие спортом?» Хорошо, если ответов будет 10—15. Затем к каждому ответу задайте тот же самый вопрос. Так можно продолжать, забираясь выше и выше», — посоветовал психолог.