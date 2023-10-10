Как мотивировать себя не бросать тренировки

«Дайте самому себе как можно больше ответов на вопрос: «Что мне даёт занятие спортом?» Хорошо, если ответов будет 10—15. Затем к каждому ответу задайте тот же самый вопрос. Так можно продолжать, забираясь выше и выше», — посоветовал психолог.