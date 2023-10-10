Секрет идеальной улыбки: правда и мифы о винирах

Белоснежные и ровные зубы всегда делают улыбку неотразимой и привлекают внимание. Но как добиться идеала? Стоматолог, эксперт и медицинский куратор бренда стоматологий «ПрезиДЕНТ» Ольга Ивашенцева рассказала «Рамблеру» о 5 мифах, связанных с винирами.

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Виниры — это ультратонкие керамические накладки, которые позволяют исправить несовершенную форму зубов, придать им желаемый цвет, а также защитить зубы от разрушений от ранее проведенного лечения.

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Быстро и легко «за один день»

При установке виниров учитываются важные и обязательные технологические процессы, которые нельзя нарушать. Именно поэтому виниры невозможно установить быстро.

«До того, как начать проводить процедуру установки врачу стоматологу обязательно нужно провести ряд диагностических мероприятий. Для точного изготовления, а также избежания сколов и нарушения прикуса в будущем у специалиста должны быть определенные данные и параметры. Поэтому ни в коем случае нельзя сразу начинать готовить зубы и снимать слепки», – рассказывает специалист.

Виниры портят зубы

Виниры не портят зубы. Наоборот, они защищают места, на которых уже проводили лечение, от повторного кариеса. Керамика не меняет форму, что дает возможность сделать реставрацию герметичной. На неповрежденные зубы нет необходимости ставить виниры. Однако при желании поменять форму или цвет сделать это можно. Зубы от этого не испортятся, а станут только красивее.

Виниры нужно менять со временем, они недолговечны

Стоматолог отмечает, что у виниров нет срока годности, а их замена может требоваться только в исключительных случаях.

«Если доктор не допустил ошибки в диагностике или протоколах подготовки и фиксации, то виниры очень долго будут радовать их обладателя. Огромную роль играют ежедневный уход и периодическое посещение врача стоматолога», – продолжает Ольга Ивашенцева.

Виниры это больно, зубы становятся чувствительными

И снова нет. Если присутствует боль, то это значит, что на каком-то этапе была совершена ошибка. В любом качественном лечении есть правила и алгоритмы, которые необходимо соблюдать и ни в коем случае не приберегать ими. Выбрав грамотного специалиста, пациент никогда не столкнется ни с какими осложнениями или болевыми ощущениями.

Зубы сильно обтачиваются

По словам стоматолога, обтачивание зубов действительно происходит, однако перед началом этого процесса обязательно происходит предварительная диагностика. Количество тканей, которые нужно будет подготовить всегда будет зависеть от исходного состояния зубов. Классическая толщина стачивания составляет 0,3 – 0,7 мм, а меняется она только в зависимости от исходной ситуации.