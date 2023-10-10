Врач предостерег от использования телефона в туалете

Если испражняться с телефоном в руке, можно столкнуться с рядом проблем со здоровьем, предупредил врач-гастроэнтеролог Саурабх Сетхи. От использования телефона в туалете он предостерег в своем видео на платформе TikTok, на которое обратило внимание издание Mirror.

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По словам Сетхи, ходить в туалет с телефоном не рекомендуется, потому что, читая новости или играя на гаджете в игры, человек больше времени проводит на унитазе.

«Это вызывает напряжение и давление в области прямой кишки и ануса, из-за чего, в свою очередь, могут развиться геморрой, трещины ануса, выпадение прямой кишки», — рассказал он.

Кроме того, продолжил гастроэнтеролог, в туалете на поверхность телефона могут попасть нежелательные бактерии, которые могут спровоцировать болезни.

«По крайней мере, держите под рукой дезинфицирующее средство, чтобы протереть телефон после того, как ваши дела сделаны», — посоветовал он.