Врач рассказал, как не просыпаться уставшим

Хороший сон — залог успешного и продуктивного дня. Однако некоторые люди, просыпаясь, постоянно чувствуют себя уставшими. «Вечерняя Москва» узнала у врача-сомнолога, доцента кафедры нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета Михаила Полуэктова, что делать, чтобы высыпаться, и как наладить сон.

© Вечерняя Москва

По его словам, если человек просыпается разбитым, ему нужно увеличить количество сна.

Видео дня

— Для того чтобы не просыпаться уставшим, необходимо спать достаточное количество часов. Согласно международным рекомендациям, ночной сон для взрослого человека должен длиться не менее восьми часов, — пояснил Полуэктов.

Также сон должен быть качественным. Этот фактор обеспечивается спокойным состоянием нервной системы во время подготовки к отдыху, отметил специалист.

— Если человек ложится вечером спать возбужденным, то вероятность того, что его сон будет поверхностным и беспокойным, значительно увеличивается. Я советую не смотреть телевизор перед сном и снизить активность, — уточнил сомнолог.

Эксперт подчеркнул, что разбитое состояние по утрам может сигнализировать о развитии различных заболеваний нервной системы.

— Тревожные и депрессивные расстройства могут влиять на повышенную возбудимость. Эти заболевания достаточно широко распространены в современном мире, потому что люди постоянно сталкиваются со стрессами и испытывают большую эмоциональную нагрузку. Это ведет к перегрузке нервной системы и нарушению качества сна, — рассказал Полуэктов.

По критериям сомнологов, если человек плохо спит и чувствует себя разбитым по утрам три ночи подряд, значит у него есть бессонница. Собеседник «ВМ» пояснил, что развитие болезни может быть спровоцировано стрессовыми ситуациями. Человек может подождать какое-то время, чтобы стресс прошел и сон нормализовался.

Однако важно понимать, что нарушение и плохое качество сна могут быть связаны со стрессовой ситуацией не больше трех месяцев. В остальных случаях есть риск преобразования бессонницы в хроническую. Важно не рисковать и вовремя посетить специалиста, объяснил Полуэктов. Врач сможет выявить причину нарушений сна и выпишет лекарственные препараты.