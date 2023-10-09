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Кардиолог Протасов перечислил привычки, предотвращающие болезни сердца

Как и все заболевания, болезни сердца легче предотвратить, чем лечить. Для этого можно придерживаться ряда полезных правил, заявил кардиолог, терапевт, врач функциональной диагностики сети клиник «Атлас» Владимир Протасов.

Кардиолог перечислил привычки, предотвращающие болезни сердца
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«Снижайте количество соли – соленые продукты задерживают жидкость, что увеличивает нагрузку на сердце. Не забывайте, что много натрия содержится в хлебе, беконе, попкорне, соевом соусе, бульонных кубиках. Контролируйте количество этих продуктов и реже добавляйте соль в блюда. ВОЗ рекомендует ограничиться 5 г соли», – отметил врач.

В противовес нужно снабжать организм большим количеством калия. Продукты с этим веществом нормализуют артериальное давление. Больше всего калия содержится в фасоли, орехах, горохе, шпинате, капусте и бананах. Имейте в виду, что термическая обработка снижает содержание калия в продуктах.

На работу сердца негативно влияет большое количество употребляемого сахара. Добавленные сахара также повышают давление. Стоит помнить, что уменьшать нужно количество обработанных продуктов, а не фруктов, где содержится сахар природного происхождения.

Обращайте внимание на количество магния в организме. Это вещество регулирует синтез белка, уровень глюкозы, давление и сердечный ритм. Магний содержится в шпинате, бобовых, орехах и цельнозерновых продуктах.

Для обеспечения здоровой работы сердца также важно отказаться от вредных привычек: курения и потребления алкоголя.