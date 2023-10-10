Как принять свой возраст: когда мы начинаем стареть

Неважно, какой год стоит в паспорте, главное – внутреннее ощущение

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Тема возраста весьма болезненна для многих. Особенно сильно страдают представительницы прекрасного пола, которые уже в 30 или даже 25 лет судорожно пытаются найти на своем свежем личике первые признаки старения. Подобная зацикленность на этом вопросе – дурной знак. Размышления о том, что первая юность прошла, отравляют жизнь и не дают наслаждаться ей в полной мере. Как принять свой возраст и жить на полную катушку, рассказывает женский журнал kleo.ru.

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КОГДА НАСТУПАЕТ СТАРОСТЬ

Стоит отметить, что за последние десятилетия отношение к этому вопросу серьезно изменилось. Опросы россиян показывают, что сегодня люди существенно отодвигают возрастную планку наступления старости. Как известно, раньше россиян отправляли на пенсию в 55 – 60 лет. При этом данные опроса ВЦИОМ, проведенного несколько лет назад, показали, что россияне по-разному думают о сроках наступления старости. Примерно четверть указала возраст с 60 до 64 лет, чуть меньше четверти – с 55 до 59 лет, еще меньше людей поставили отметку – в 50-54 года. При этом возрастные респонденты уверены, что старость приходит или в 60-64 года, или в 70-74 года.

КАК СОХРАНИТЬ АКТИВНОСТЬ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ

Огромное влияние на то, какими мы будем в старости, оказывает образ жизни. Для того чтобы максимально сохранить качество земного пребывания в пожилом возрасте, нужно придерживаться определенных правил. В первую очередь, внимательно следите за тем, что появляется в вашей тарелке. Питание – основа жизни и здоровья. Нужно есть как можно больше овощей и фруктов и отказываться от сладостей и фастфуда. Здоровый, подтянутый человек прекрасно чувствует себя в любом возрасте.

Также важно сохранять физическую активность. Самым простым способом поддерживать себя в неплохой форме является ежедневная ходьба. Медицинские специалисты рекомендуют каждый день проходить не менее 10 тысяч шагов. Это поможет сохранить молодость на долгие годы.

Тренировки нужны не только телу, но и мозгу. Для того чтобы сохранить ясный ум, важно заниматься интеллектуальным трудом. Можно разучивать стихи, решать сканворды, читать сложную литературу и так далее. Активная социальная жизнь также прекрасно сказывается на общем состоянии человека.

КАК ПРИНЯТЬ СВОЙ ВОЗРАСТ

Любопытно, что человек на протяжении практически всей жизни не способен в полной мере наслаждаться текущим возрастом. В детстве нам очень хочется поскорее стать взрослыми и самостоятельными. В самую сладкую, молодую пору примерно с 20 до 30 лет человек часто портит себе жизнь мыслями о том, как бы сохранить молодость. Особенно этим грешат представительницы прекрасного пола.

Такие внутренние терзания оказывают негативное влияние на жизнь, так как не дают возможность в полной мере наслаждаться ей. Для того чтобы спокойно наблюдать за сменой цифр на праздничном торте в честь дня рождения, стоит немного поменять отношение к ценности юных лет. Разумеется, в молодости все прекрасно, однако только с возрастом мы можем реализоваться в профессиональной сфере, найти любимое хобби, построить крепкую семью и вырастить детей. Все эти моменты являются важной частью жизни и приносят огромную радость человеку.

Представительницам прекрасного пола лучше сконцентрироваться не на непримиримой борьбе с новой морщинкой, а на любимом хобби или проведении досуга с близкими людьми. Также можно частично переориентироваться на восприятие мира глазами детей. Разумеется, в этом вопросе нельзя перегибать палку, однако это абсолютно естественное течение жизни – сначала гордиться своими родителями, затем достигать собственных высот, а после восхищаться талантами детей, а затем и внуков.