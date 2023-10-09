5 изменений в образе жизни, которые помогут дожить до 100 лет

Питание, оптимизм и психологические практики позволяют серьезно увеличить продолжительность жизни, заявил нутрициолог Игорь Строков.

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«Нездоровая и жирная пища, алкоголь и сахар могут испортить микробиом человека», – сказал Строков.

Кишечный микробиом каждого человека является домом для бактерий и микробов, которые влияют на пищеварение, иммунитет и даже внешний вид.

Улучшить микробиом можно, если периодически употреблять чайный гриб, квашеную капусту, кимчи, живой йогурт, кефир и мисо, а также продукты с антиоксидантными соединениями, например какао, гранат, ягоды, миндаль и шпинат.

Еще один важный фактор – это сон. Во сне организм восстанавливается естественным путем, а вот нехватка сна грозит негативно сказаться на здоровье и привести к хроническим болезням.

Помимо питания и режима дня, на состояние организма сильно влияет настроение человека. Врачи утверждают, что позитивное мышление помогает снизить риск преждевременной смерти на 40 %.