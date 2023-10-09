Что станет с организмом от ежедневного распития алкоголя

Биолог Александр Созыкин рассказал, что станет с организмом, если каждый день употреблять алкоголь. По его словам, основной удар от горячительных напитков примет на себя нервная система и печень.

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«Ацетальдегид, образующийся при распаде этанола, вызывает токсические эффекты, угнетает работу нервной системы, нарушает память, вызывает когнитивные расстройства, замедляет скорость реакции», – отметил эксперт.

Кроме того, необратимо гибнут нейроны коры больших полушарий головного мозга. Александр Созыкин предупредил, что от любви к алкоголю страдает и печень. Нередко это может стать причиной ожирения органа. Вследствие могут наблюдаться сбои в его работе. Впоследствии, это уже перерастает в цирроз печени.