Что станет с организмом от ежедневного распития алкоголя
Биолог Александр Созыкин рассказал, что станет с организмом, если каждый день употреблять алкоголь. По его словам, основной удар от горячительных напитков примет на себя нервная система и печень.
«Ацетальдегид, образующийся при распаде этанола, вызывает токсические эффекты, угнетает работу нервной системы, нарушает память, вызывает когнитивные расстройства, замедляет скорость реакции», – отметил эксперт.
Кроме того, необратимо гибнут нейроны коры больших полушарий головного мозга. Александр Созыкин предупредил, что от любви к алкоголю страдает и печень. Нередко это может стать причиной ожирения органа. Вследствие могут наблюдаться сбои в его работе. Впоследствии, это уже перерастает в цирроз печени.
Биолог добавил, что алкоголь негативно влияет еще на желудочно-кишечный тракт, мочеполовую и сердечно-сосудистую системы. Порой любовь к алкоголю провоцирует появление онкологических заболеваний, передает Life.ru.