Правда ли, что веганское сыроедение полезно

В соцсетях и мессенджерах утверждают, что употребление в пищу только сырых овощей, фруктов и других растительных продуктов помогает улучшить здоровье.

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А что на самом деле?

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Сыроедение — это система питания, когда человек ест только термически необработанные продукты. Идея заключается в том, что при нагревании те теряют полезные свойства, а более радикальные сыроеды считают термически обработанную пищу еще и токсичной.

Один из самых аскетичных вариантов этой диеты — веганское сыроедение, при котором исключаются любые продукты животного происхождения и есть можно только сырую растительную пищу. В такой системе питания можно найти свои плюсы.

Так, в Роспотребнадзоре отмечают, что люди, выбирающие растительную диету, в целом чаще ведут более здоровый образ жизни и отказываются от вредных привычек. Это может положительно сказываться на состоянии их здоровья. Кроме того, избыток в рационе продуктов животного происхождения действительно может провоцировать некоторые заболевания — например, проблемы с сосудами, желчекаменную болезнь, сахарный диабет, некоторые виды рака, ожирение.

Однако растительный белок даже в больших количествах не способен компенсировать отсутствие животного белка, подчеркивают в Роспотребнадзоре.

Также веганские ограничения способны вызывать дефицит витаминов В12, D, некоторых микроэлементов (кальция, цинка, железа, фосфора, йода, селена), а также жиров, и, следовательно, холестерина, который нужен для функционирования нервной системы. И наконец, есть категории людей, которым категорически противопоказаны подобные ограничения в питании, например, беременные и кормящие женщины, дети, подростки, люди в период восстановления после операции.

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург поясняет ТАСС, что "сыроедение — это искусственная для человека система питания. Человек никогда не питался полностью термически необработанными продуктами".

Во-первых, в процессе термической обработки пища обеззараживается.

Во-вторых, происходит термическое разрушение макромолекул (белков, жиров, углеводов, пищевых волокон), что подготавливает пищу к дальнейшему перевариванию. И пищеварение человека адаптировано к термически обработанной пище.

Также эксперт выделяет основные риски сыроедения — обострение проблем желудочно-кишечного тракта (гастриты, язвы), пищевые инфекции, поскольку не все продукты в принципе можно есть сырыми, и дефицит полезных веществ: белка, витаминов и минералов. Кроме того, падает энергетическая емкость еды, и, чтобы ее компенсировать, человеку придется есть постоянно, добавляет врач.

С этим согласен и врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин, который отмечает, что в зависимости от того, где и как долго живет и чем питается человек, его желудочно-кишечный тракт приспосабливается к определенным продуктам.

"Мы уже давно приспособились есть обработанные продукты, — подчеркивает эксперт. — Некоторые продукты лучше усваиваются, когда они обработаны, некоторые не усваиваются вообще. Если у человека есть проблемы пищеварительного тракта, какие-то воспалительные процессы, то подбирать питание нужно индивидуально".

Во всем есть плюсы и минусы, а в питании в целом должен быть баланс, уверен врач. Но утверждать, что сыроедением можно лечить все болезни, или выделять его как лучший вид питания совершенно неверно. Кроме того, такой тип лишает человека важных питательных веществ.

Что в сухом остатке?