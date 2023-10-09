Названо упражнение, восстанавливающее психическое здоровье

Ученые из Университета Врие в Амстердаме обнаружили, что бег может быть эффективен для улучшения психического здоровья. Это упражнение способно значительно облегчить течение депрессии и снять тревожность. Об этом сообщает TimesNewsUK.

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Депрессия — это психическое расстройство, основными признаками которого являются угнетенное, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное состояние. Человек постоянно ощущает усталость, неспособность работать и выполнять повседневные задачи.

В исследовании участвовал 141 человек с ранее диагностированной депрессией. Ученые предложили добровольцам выбрать одну из двух схем лечения. Первая предполагала лечение антидепрессантами, вторая — беговыми тренировками без использования лекарств. Добровольцы должны были заниматься в течение 45 минут два-три раза в неделю.

Спустя 16 недель 44% испытуемых из обеих групп отметили улучшение состояния психики. Кроме того, участники, которые занимались бегом, продемонстрировали более высокие показатели физического здоровья. Пациенты, принимавшие антидепрессанты, напротив, стали менее выносливыми и сильными.