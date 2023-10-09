Ученый развенчал пять мифов о питьевой воде

Пять популярных мифов о питьевой воде развенчал известный гигиенист, проректор по развитию регионального здравоохранения и медико-профилактическому направлению Северно-Западного государственного университета им. Мечникова Минздрава РФ, председатель общественного совета при Роспотребнадзоре, профессор Александр Мельцер, сообщает РИА «Новости».

© unsplash.com

Многие уверены, что пить воду из-под крана нельзя. Напротив, как утверждает гигиенист, водопроводная вода по законодательству является разрешенной к употреблению. Это значит, что ее показатели качества соответствуют обязательным требованиям.

Следующий миф заключается в том, что человек должен в день выпивать два литра воды, и это без учета компота, супа и других жидкостей. В среднем потребление жидкости в день для взрослого человека составляет 2–4% от массы тела, а для ребенка – 10–15%. По оценкам ВОЗ, человеку в сутки необходимо примерно 2–2,5 литра воды. Но при этом значительный объем человек получает в виде жидкостей в составе блюд и готовых напитков (чай, кофе, компоты и морсы, супы – 60%) и с твердой пищей (40%).

Третий миф – мягкая вода лучше, чем жесткая. По словам эксперта, тут мнения различаются. С одной стороны, жесткая вода – это не совсем хорошо. Доказано, что длительное использование такой воды может вызывать или усугублять развитие мочекаменной болезни, обострить проблемы с почками. Но, с другой стороны, мягкая вода мало минерализована и не имеет достаточного количества необходимых организму для обеспечения нормальной жизнедеятельности веществ.

Вода в стекле лучше, чем в пластике, уверены некоторые люди. Беспокоиться на этот счет не стоит. Убедительных данных о том, что пластиковая тара как-то отрицательно влияет на здоровье человека, нет.