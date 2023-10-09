Врач рассказала о пользе пшенной каши для пожилых

Вместе с тем стоит учитывать, что пшенную кашу не рекомендуется есть при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и гипотиреозе, поскольку она мешает всасыванию йода. Ранее пожилым россиянам посоветовали включать в рацион перепелиные яйца. Отмечается, что этот продукт максимально полезен для возрастной категории граждан, так как богат витаминами группы B. Кроме того, он является источником легкоусвояемого белка. Еще одним преимуществом перепелиных яиц является содержащийся в них витамин D, которого часто не хватает пожилым людям.