Эти 10 простых привычек помогут повысить уровень тестостерона
С возрастом уровень тестостерона в организме снижается, что приводит к ряду проблем со здоровьем. Персональный тренер Ронни Гарсия рассказал о ежедневных привычках, которые могут повысить уровень этого гормона.
- Физическая активность. Упражнения стимулируют рост мышц и увеличивают выброс тестостерона во время и после тренировки.
- Управление стрессом. Стресс повышает уровень кортизола, который может подавлять выработку тестостерона.
- Качественный сон. Недосып тоже отрицательно влияет на уровень этого гормона.
- Сбалансированная диета. Диета, богатая питательными веществами, включающая фрукты, овощи, нежирный белок и полезные жиры, поддерживает гормональный баланс. Цинк и витамин D особенно важны для производства тестостерона.
- Управление весом. Избыточное накопление жира может привести к повышению уровня эстрогена и снижению уровня тестостерона.
- Время на свежем воздухе. Витамин D является ключом к выработке тестостерона. Лучше всего проводить время на солнце и получать его естественным путём.
- Ограничение потребления алкоголя. Спиртное может повлиять на уровень гормонов и снизить уровень тестостерона.
- Полезные жиры. Такие продукты, как авокадо, орехи и оливковое масло, содержат полезные жиры, важные для выработки гормонов.
- Ограничение сахара и ультраобработанных продуктов. Чрезмерное потребление этих продуктов может привести к резистентности к инсулину, что связано с низким уровнем тестостерона.
- Соблюдение питьевого режима. Обезвоживание может негативно повлиять на выработку гормонов.
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