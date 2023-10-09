Самые полезные овощи октября

В Волгоградскую область в октябре пришла настоящая осень, которая сопровождается дождями, сильным ветром и похолоданием. В это время важно следить за здоровьем. Одно из наиболее эффективных средств профилактики – правильное питание. Специалисты перечислили продукты, которые следует употреблять в октябре.

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Как отметили в регуправлении Роспотребнадзора, среди овощей можно выделить 5 продуктов, которые в первую очередь необходимо употреблять осенью: тыква, капуста, репа, свекла и кукуруза.

По словам экспертов, тыква богата витаминами А, С, группы В, каротином и минералами. При этом она относится к низкокалорийным продуктам.

Капуста – чемпион по содержанию витамина С, который способствует укреплению иммунитета. Кроме этого, она содержит метилметионин, необходимый для восстановления поврежденных слизистых оболочек.

Также для получения нужного числа полезных веществ рекомендуется есть репу. Она богата витаминами группы В, С, K, а также цинком, серой, марганцем, йодом и органическими кислотами.

Свекла содержит множество полезных микроэлементов, клетчатку, витамины С, В и РР. Яркую окраску ей придают флавоноиды и антоцианы, которые обеспечивают организму антиоксидантную защиту.

Благодаря кукурузе организм насыщается витаминами С и К, фолиевой кислотой, магнием, цинком, медью и калием. Однако в ней много калорий, поэтому важно соблюдать меру при употреблении этого овоща.