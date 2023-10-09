Сомнолог рассказал, почему мы видим кошмары

Эксперт-сомнолог рассказал, почему нам снятся кошмары.

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Сновидения, которые пугают нас и кажутся кошмарными, на самом деле являются частью нормальной работы нашего разума. Согласно современным исследованиям, когда мы спим, наш мозг обрабатывает информацию и образы, которые мы пережили в течение дня. Это значит, что-то, чем мы занимались перед сном, может отразиться в наших снах.

Иногда эмоциональные или травмирующие события могут преследовать нас в кошмарных снах долгое время после того, как они произошли. Это может быть способом, которым наш разум пытается защитить нас от боли и страха, связанных с этими событиями. Во время сновидения, наше подсознание перерабатывает эти воспоминания и старается сделать их менее болезненными.