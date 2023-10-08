Диетолог перечислила варианты здорового вечернего перекуса

Если вам захотелось перекусить перед сном, то далеко не всегда стоит отказываться от этой идеи. Как подкрепиться без вреда для фигуры, "Мосленте" рассказала диетолог Светлана Лисицына.

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По словам специалиста, можно, например, съесть яйца, так как они низкокалорийны, но при этом питательны и хорошо утоляют голод. Также подойдут зеленые овощи: в них содержится большое количество клетчатки, поэтому они дают чувство сытости.

Помимо этого, для позднего перекуса можно выбрать орехи или семена с магнием и триптофаном, которые способствуют качественному сну. Насыщенные жирами и витаминами орехи быстро утоляют голод, однако их количество следует ограничивать до 20 граммов в день, обратила внимание диетолог.