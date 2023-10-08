5 лучших видов осенней активности

Фитнес-тренер Анастасия Исаенко назвала LIFE.ru пять лучших видов осенней активности. Наиболее простым она назвала скандинавскую ходьбу. При ней нога ставится на пятку, после чего выполняется перекат на носок с одновременным широким махом противоположной рукой с палкой.

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"Несмотря на внешнюю простоту, скандинавская ходьба задействует до 90 процентов мышц, причем нагрузка распределяется на все мышцы равномерно, а на суставы — снижается", — объяснила Исаенко.

По ее словам, также для осени подходят езда на велосипеде, бег и игровые виды спорта. Исаенко добавила, что занятия на улице увеличивают работоспособность, укрепить иммунитет и нормализовать сон.