Какие продукты полезны для мужского здоровья

Мужчины чаще добавляют в пищу соль, которая негативно влияет на сердечно-сосудистую систему, а также физическое здоровье. При этом питание является несбалансированным. О том, какие продукты стоит добавить в свой рацион, рассказал врач-диетолог и психотерапевт Михаил Гинзбург.

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«Мужчины едят мало зелени, уделяют недостаточно внимания злакам, грубому хлебу и не считающейся «мужской» едой гречке. Поэтому у них мало магния и витаминов группы В, гармонизирующих состояние психоэмоциональной сферы, улучшающих обмен веществ и препятствующих развитию атеросклероза», – объяснил Гинзбург.

Кроме того на здоровье влияют плохие жиры, которые есть в чипсах и выпечке. При частом употреблении колбас, красного мяса или сарделек организм пополняется и плохими белками, пишет moslenta.ru.

Врач порекомендовал мужчинам включить в свой рацион жирную морскую рыбу, которая способствует выработке тестостерона и витамина D. А также растительные жиры, они есть в: овощах, зелени, фруктах, оливковом и льняном масле.