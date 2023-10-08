Стоматолог рассказала об эффективности чистки зубов без пасты

Стоматолог Маслова рассказала об эффективности чистки зубов без пасты
Некоторые считают, что польза чистки зубов зависит от зубной пасты, без которой нет смысла приниматься за процедуру. Так ли это на самом деле, "Аргументам и Фактам" рассказала стоматолог Кристина Маслова.
По словам специалиста, главным предметом гигиены для полости рта является зубная щетка. На зубах скапливаются микробная биопленка и налет, которые требуют именно механической очистки с помощью щетки.
Зубная паста же, напротив, представляет собой дополнительное средство, которое содержит освежающие и очищающие компоненты, то есть абразивные, пенообразующие, вкусовые добавки. Все они помогают очищать поверхность зубов, но работают в помощь щетке, объяснила стоматолог.
"Сама по себе зубная щетка без пасты будет абсолютно эффективной, а вот ситуация наоборот – одна зубная паста без щетки – нет. Так что нет никакой проблемы почистить хорошо зубы, имея под рукой лишь щетку, но не пасту", – резюмировала эксперт.
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