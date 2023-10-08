Стоматолог рассказала об эффективности чистки зубов без пасты

"Сама по себе зубная щетка без пасты будет абсолютно эффективной, а вот ситуация наоборот – одна зубная паста без щетки – нет. Так что нет никакой проблемы почистить хорошо зубы, имея под рукой лишь щетку, но не пасту", – резюмировала эксперт.