Где искать самый полезный белок

Врач Вялов: в яичном белке есть все нужные организму аминокислоты. Белок — важная основа рациона. Особенно его любят те, кто следит за физической формой: он помогает долго оставаться сытым и наращивать мышцы. Источником белка традиционно считают мясо. Но этот полезный во всех отношениях элемент есть не только в нём. Гастроэнтеролог, гепатолог, к.м.н. Сергей Вялов рассказал, где содержится самый полезный белок.

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Сегодня в любом супермаркете полно белковых продуктов разной ценовой категории. Где же брать самый полезный и чтоб недорого? По словам Вялова, самый полезный белок содержится в яйцах. Они богаты полезными жирными кислотами, которые положительно влияют на сердце и мозг, а ещё в них есть витамины и минералы, которые нужны организму для нормального функционирования.

В чём преимущества яичного белка:

содержит все нужные аминокислоты,

отлично усваивается,

в нём мало калорий,

насыщает надолго.

Если вы решили активно вводить яичный белок в рацион, помните, что важно не переборщить с холестерином.

Кстати, а сколько самого белка нужно организму? Как написал врач в своём телеграм-канале, рекомендуемая норма белка — 1 г на 1 кг веса. Но если вы занимаетесь спортом или планируете наращивать мышечную массу, эту цифру нужно увеличить. Правда, с осторожностью, чтобы не убить почки и печень.

Многие опасаются есть яйца, так как наслышаны, что в них есть холестерин. Однако прямой зависимости между тем, сколько холестерина вы съедаете, и тем, какой уровень холестерина у вас в крови, нет, рассказала гинеколог-эндокринолог Евгения Назимова.