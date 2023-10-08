Врач рассказала, какой овощ заменит гору таблеток и витаминов

Жить долго и счастливо, поменьше ходить по врачам и не тратить всё свободное время на борьбу с признаками старения – об этом мечтает каждый человек.

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Это может оказаться реальностью, если включить в свой рацион питания всего один овощ. Как рассказала в интервью изданию «Кубанские новости» врач-диетолог Оксана Дмитренко, речь идёт о капусте, заменяющей гору таблеток, продлевающих жизнь.

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«Любой вид капусты – это настоящий живительный источник, – утверждает специалист. – Ведь в сочных листьях этого овоща есть не только полезная для кишечника клетчатка (она активизирует метаболизм и помогает похудеть), но и витамины А, С, Е, К, группы В, а также цинк, магний, сера, кальций, калий, фосфор, а также другие полезные вещества».

Но лучше всего, по словам доктора, помогают продлить молодость, красоту и укрепить здоровье прежде всего предпенсионеров и тех, кто уже вышел на заслуженный отдых, три вида капусты.

«Это кудрявая, брюссельская и белокочанная капуста. Кудрявая капуста поражает не только внешним видом, но и обилие полезных веществ в составе. В ней много белка, аминокислот, витаминов. Благодаря этому данный сорт капусты помогает быстрее справиться с воспалением и предотвращает развитие раковых опухолей», – отметила Дмитренко.

А вот тем, кто хочет, как можно дольше обходиться без возрастных морщин, пятен на коже и седины в волосах диетолог рекомендует два раза в неделю есть брюссельскую капусту, в листьях которой содержится антивозрастный антиоксидант кемпферол, укрепляющий стенки кровеносных сосудов, защищающий клетки от окислительных процессов, а также активно избавляющий организм от вредных токсинов.