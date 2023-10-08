Диетолог рассказала, чем полезна и чем может навредить калина

Чем полезна осенняя ягода калина для человеческого организма и в каком случае стоит отказаться от нее, газете «Вечерняя Москва» рассказала диетолог Ольга Редина.

При употреблении осенних ягод – облепихи, брусники, клюквы и калины – стоит учитывать их влияние на организм. По словам эксперта, в калине содержится много витамина С, даже больше, чем в лимоне, поэтому она поможет укрепить организм и предотвратить возникновение простуды.

«Также в калине красной содержатся витамин К, калий, магний, цинк и железо. Она помогает быстрее восстановиться после вирусных заболеваний, снимает боль в горле и может оказывать антибактериальный эффект», – объяснила эксперт.

Также она уточнила, что ягода обладает гипотензивным свойством, поэтому ее полезно употреблять в пищу людям, страдающим от повышенного артериального давления.