Врач не советует запивать пиццу пепперони пивом

Всё потому, что такое сочетание продуктов очень плохо влияет на очень важный орган — поджелудочную железу. Сбой в её работе грозит не только панкреатитом, но и другими проблемами с ЖКТ и даже сахарным диабетом.

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Эндокринолог, гастроэнтеролог Диляра Лебедева рассказала, какие продукты нельзя есть вместе, чтобы не убить поджелудочную.

Что вредно для поджелудочной

Поджелудочная железа отвечает за выработку важных гормонов и ферментов — инсулина и глюкагона, которые, соответственно, понижают и повышают уровень глюкозы в крови, а также ферментов для переваривания пищи. Даже такой мощный орган можно вывести из строя, если совсем не уделять внимание тому, что вы едите.

Врач назвала три варианта сочетания продуктов, которые больше всего вредя поджелудочной:

алкоголь, пельмени, острая горчица или уксус;

шашлык, острый соус и алкоголь;

пицца пепперони и пиво.

Да и вообще тем, кто хочет сохранить здоровую поджелудочную и не планирует всю жизнь лечить хронический панкреатит, гастроэнтеролог посоветовала запомнить главный принцип: никогда не сочетать жирное, острое и алкоголь.

Как понять, что поджелудочной плохо

Нарушения в работе поджелудочной железы выявить несложно. Если они есть, после еды у вас могут возникать:

боль в левом подреберье,

тошнота,

рвота,

нарушение стула,

вздутие.

Все эти симптомы — повод заглянуть на приём к гастроэнтерологу, привело совет Лебедевой издание «Доктор Питер».

Что убивает поджелудочную

Ошибки в питании — не единственное, что может навредить поджелудочной железе. Вот ещё три привычки, которые весьма пагубно на неё влияют, рассказывала врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Евгения Мельникова. Вот они: