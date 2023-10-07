Нарколог назвал самые важные признаки аллергии на алкоголь

Чрезмерное потребление алкоголя на следующее утро может обернуться пыткой: головные боли, тошнота, усталость – симптомы, которые также могут возникнуть при аллергии или непереносимости алкоголя. Врач-нарколог, специалист по психиатрии и психотерапии Ганноверской медицинской школы Александр Глан объясняет, как можно отличить и распознать эти два явления.

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По словам эксперта, бывает аллергия на различные вещества, в том числе на алкоголь. Аллергическая реакция на этанол встречается редко, гораздо чаще она провоцируется содержащимся в спиртных напитках гистамином.

Аллергия на алкоголь отличается от непереносимости тем, что реакция возникает относительно быстро. Это проявляется в классических симптомах аллергии, таких как насморк, головная боль и покраснение глаз.

С другой стороны, непереносимость алкоголя обусловлена отсутствием фермента, расщепляющего алкоголь. То есть человек гораздо быстрее достигает фазы, когда происходит отравление.