Назван самый бюджетный способ укрепления иммунитета

«Первые 14 дней обливать водой нужно только кисти рук и ступни. Еще столько же времени — руки до локтя и ноги до колена. Закаливание водой — самый бюджетный, но довольно эффективный способ укрепления иммунитета. Главное делать это постепенно, без лишнего усердия», — передают слова Ионовой журналисты «Тюменской линии».

По словам врача-терапевта, только через месяц проделывания такой процедуры можно приступить к обливанию всего тела, кроме головы. Она дополнила, что температура воды для взрослых должна быть в районе 8-12 градусов, однако начинать нужно с 32-35 градусов и каждые два дня снижать на несколько градусов.