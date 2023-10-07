Врач поделился техникой дыхания, которая может защитить от болезней

Врач-диетолог Майкл Мосли рассказал о простой технике дыхания, которая поможет улучшить общее самочувствие, а также защититься от различных заболеваний.

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Техника довольно проста – нужно дышать через нос.

Дыхание через нос действительно может улучшить функцию лёгких, кровеносных сосудов и даже пространственное восприятие, а также может защитить вас от болезней. Дыхание носом может быть одним из самых простых способов улучшить своё здоровье и благополучие.

Ссылаясь на недавнее исследование, доктор Мосли подробно рассказал о том, как дыхание через нос связано с улучшением здоровья мозга. По его словам, в ходе эксперимента 22 добровольца проходили тест на память, в то время как учёные следили за их мозгом. Результаты показали, что мозг участников работал лучше именно тогда, когда те дышали через нос.

Это может быть связано с тем, что носовое дыхание повышает уровень оксида азота, что, в свою очередь, увеличивает приток крови к лёгким, повышая уровень кислорода в крови.