Диетолог назвала ягоду, которая снижает повышенное давление после 50 лет

Осенние ягоды, такие как клюква, брусника, облепиха и калина, приносят много пользы, однако все они по-разному действуют на организм. Чем полезна калина и кому нельзя ее есть — в материале «Вечерней Москвы».

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Диетолог Ольга Редина рассказала, что в калине содержится намного больше витамина С, чем в лимоне. Поэтому эта ягода обладает укрепляющими и противопростудными свойствами.

"Также в калине красной содержатся витамин К, калий, магний, цинк и железо. Она помогает быстрее восстановиться после вирусных заболеваний, снимает боль в горле и может оказывать антибактериальный эффект", — пояснила диетолог.

Редина отметила, что калину полезно есть людям после 50 лет, которые страдают от повышенного артериального давления. Ягода обладает гипотензивным свойством.

при язве желудка;

артрите;

пониженном артериальном давлении. Собеседница «ВМ» предупредила, что калину нельзя употреблять в пищу: