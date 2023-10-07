Диетолог назвала ягоду, которая снижает повышенное давление после 50 лет

Диетолог Редина назвала ягоду, которая снижает повышенное давление после 50 лет
Осенние ягоды, такие как клюква, брусника, облепиха и калина, приносят много пользы, однако все они по-разному действуют на организм. Чем полезна калина и кому нельзя ее есть — в материале «Вечерней Москвы».
Диетолог Ольга Редина рассказала, что в калине содержится намного больше витамина С, чем в лимоне. Поэтому эта ягода обладает укрепляющими и противопростудными свойствами.
"Также в калине красной содержатся витамин К, калий, магний, цинк и железо. Она помогает быстрее восстановиться после вирусных заболеваний, снимает боль в горле и может оказывать антибактериальный эффект", — пояснила диетолог.
Редина отметила, что калину полезно есть людям после 50 лет, которые страдают от повышенного артериального давления. Ягода обладает гипотензивным свойством.
- при язве желудка;
- артрите;
- пониженном артериальном давлении.
Помимо этого, Ольга Редина рассказала «ВМ», чем полезна для людей после 50 лет облепиха и кому не следует ее есть.