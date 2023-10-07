Как бороться с утомляемостью после тридцати лет

Большая утомляемость после тридцати лет зачастую связана не с состоянием здоровья, а с недостатком физической активности в жизни человека и необходимостью решать большое количество серьезных «взрослых» проблем, рассказал в интервью Радио Sputnik врач-физиотерапевт Владимир Бондаренко.

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«Почему люди старше 30 лет начинают больше и быстрее уставать? Потому что у нас мало физической нагрузки!», - заявил врач.

Он добавил, что со временем в жизни человека становится совсем мало движения: в детском саду мы двигаемся по 6 часов каждый день, в студенческом возрасте - по два часа, после выхода на работу - по три-четыре часа за всю неделю.